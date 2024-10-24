Üvey ağabeyi ile kendi eşini öldürüp, jandarmaya teslim oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Mehmet Tosun, aralarında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü üvey ağabeyi İsa Akay ile kendi eşi Hasibe Tosun'u av tüfeğiyle öldürüp jandarmaya teslim oldu.

Üvey ağabeyi ile kendi eşini öldürüp, jandarmaya teslim oldu
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DHA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 12:39

Torbalı'nın kırsal Dirmil Mahallesi'nde çocukken evlatlık verilen çiftçi Mehmet Tosun, Aydın'da yaşayan üvey ağabeyi, evli ve 2 çocuk babası İsa Akay ile içki içti. Bir süre sonra Tosun ile Akay arasında tartışma çıktı. Mehmet Tosun, üvey ağabeyi İsa Akay ve kendi eşi Hasibe Tosun'u av tüfeğiyle öldürdü. 3 çocuk babası Tosun, ardından jandarmayı arayıp, olayı bildirdi.


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