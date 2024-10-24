Üvey ağabeyi ile kendi eşini öldürüp, jandarmaya teslim oldu

Yayınlanma: 24.10.2024 - 12:39

Güncelleme: 24.10.2024 - 12:39

Torbalı'nın kırsal Dirmil Mahallesi'nde çocukken evlatlık verilen çiftçi Mehmet Tosun, Aydın'da yaşayan üvey ağabeyi, evli ve 2 çocuk babası İsa Akay ile içki içti. Bir süre sonra Tosun ile Akay arasında tartışma çıktı. Mehmet Tosun, üvey ağabeyi İsa Akay ve kendi eşi Hasibe Tosun'u av tüfeğiyle öldürdü. 3 çocuk babası Tosun, ardından jandarmayı arayıp, olayı bildirdi.