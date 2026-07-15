Üvey annesini ve kardeşini bıçaklayarak katleden erkek tutuklandı: İfadesinde 'yemek' ayrıntısı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmidede Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi.

Binanın ikinci katındaki dairede yaşayan Rahman Öztürk, üvey annesi Dursuniye Öztürk (58) ve kız kardeşi Esmanur Öztürk (19) ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Rahman Öztürk, mutfaktan aldığı bıçakla üvey annesi ve kız kardeşini öldürdü. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası zanlı olay yerinden kaçamadan gözaltına alındı.

Zanlı polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, hayatını kaybeden Dursuniye Öztürk ile Esmanur Öztürk’ün cenazeleri bugün Karapınar ilçesinde defnedildi.

Öte yandan, emniyette işlemleri tamamlanan katil zanlısı Rahman Öztürk adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öztürk'ün mahkemede verdiği ifadesinde, üvey annesinin hasta olan babası Ali Fuat Öztürk'e sürekli ilaçlar verdiğini ve bu ilaçlar nedeniyle babasının sağlık durumunun kötüleştiğini söylediği öğrenildi.

Rahman Öztürk’ün ayrıca evde yemek yediği zaman kendisini kötü hissettiğini o nedenle zaman zaman dışarıda yemek yediğini bu nedenle de üvey annesini ile kardeşini suçladığını söylediği ifadesinde yer aldı.