Üvey oğlu silahla yaraladı: Belediye personeli hayatını kaybetti

Olay, saat 21.30 sıralarında Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi’nde meydana geldi.

Belediye personeli Aziz Dönmez, yeni evlendiği eşinin ismi öğrenilemeyen oğlu tarafından tabancayla vuruldu.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üvey oğlu tarafından silahla vurularak ağır yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanede tedavi altına alınan Aziz Dönmez’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.