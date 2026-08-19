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Üvey oğlu silahla yaraladı: Belediye personeli hayatını kaybetti

Üvey oğlu silahla yaraladı: Belediye personeli hayatını kaybetti

19.08.2026 23:38:00
Güncellenme:
DHA
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Üvey oğlu silahla yaraladı: Belediye personeli hayatını kaybetti

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde belediye personeli Aziz Dönmez (45), yeni evlendiği eşinin oğlu tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
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Olay, saat 21.30 sıralarında Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi’nde meydana geldi.

Belediye personeli Aziz Dönmez, yeni evlendiği eşinin ismi öğrenilemeyen oğlu tarafından tabancayla vuruldu.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üvey oğlu tarafından silahla vurularak ağır yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Hastanede tedavi altına alınan Aziz Dönmez’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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