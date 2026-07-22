Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından fırtına akşam saatlerinde kent genelinde etkisini arttırdı.

Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane, Başakşehir, Avcılar, Arnavutköy başta olmak üzere kentin birçok ilçesinde fırtına etkili oldu.

Rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bazı binaların ise çatılarında hasar oluştu.

Uyarıların ardından… İstanbul'da fırtına etkili oluyor!



Rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bazı binaların ise çatılarında hasar oluştuhttps://t.co/fRwCrBi5IB pic.twitter.com/dpYKkkfMhd — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 22, 2026

Kentte etkisini artıran fırtına nedeniyle, birçok ilçede ağaçlar devrildi. Park halindeki araçlarda hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerlerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin birçok ilçede devrilen ağaçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

GÜNGÖREN’DE FIRTINA ETKİLİ OLDU; PANOLAR YOLA SAVRULDU, ÇATILAR HASAR ALDI

Güngören'de, kuvvetli olan fırtına nedeniyle reklam ve sac panolar yerinden koparak cadde ve sokaklara savruldu. Bazı panolar park halindeki araçların üzerine düşerek hasara neden oldu. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatı kaplamaları yerinden koparken, çevreye savrulan parçalar tehlike oluşturdu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle ağaç dallarında kırılmalar meydana geldi. İhbarlar üzerine bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yollara savrulan panolar ile tehlike oluşturan parçaları kaldırmak için çalışma başlattı.

SULTANGAZİ'DE ÇATILAR UÇTU, SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI

Sultangazi'de birçok mahallede çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar ve çatılar, bazı noktalarda yolların kapanmasına neden olurken çatı ve ağaçların altında kalan araçlarda ise hasar oluştu. Esentepe Mahallesi'nde yolda kalan sürücüler, devrilen yolu kendi imkanlarıyla kaldırarak yolu trafiğe açtı. Yaşananlar ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.