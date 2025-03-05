Uygulama noktasında 9 araç birbirine girdi... Yaralılar var!
Ankara'da trafik uygulama noktasında 9 aracın karıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etimesgut ilçesinde Şaşmaz Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Batıkent istikametinde seyreden bazı araçlar, trafik uygulama noktasında bekleyen araçlara çarptı. Kazaya 9 araç karışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, yol ise bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar, çekicilerle kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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