Uygur ailesinin acı günü... Necla Uygur hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun usta ismi, merhum sanatçı Nejat Uygur’un eşi ve tiyatro oyuncusu 89 yaşında Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Söz konusu haberi Uygur Ailesi adına Behzat Uygur sosyal medya hesabından paylaştı:

"Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz.

Necla Uygur'un naaşı 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir."

NECLA UYGUR KİMDİR?

Necla Uygur, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Nejat Uygur’un eşi ve Uygur Tiyatrosu’nun uzun yıllar önemli bir parçası olmuş tiyatro sanatçısıdır. Nejat Uygur ile 1950’lerin başında evlenen Necla Uygur, eşinin kurduğu ve Anadolu’yu dolaşarak oyunlar sergileyen tiyatro topluluğunda aktif olarak yer aldı. Çift, uzun yıllar süren Anadolu turnelerinde birlikte çalıştı; bu dönem Uygur ailesinin tiyatro geleneğinin de temelini oluşturdu.

Necla Uygur aynı zamanda beş erkek çocuğunun annesidir: Ahmet, ikizler Süheyl ve Süha, Kemal ve Behzat Uygur. Çocuklarının büyük bölümü, ailenin Anadolu turneleri sırasında dünyaya geldi ve tamamı tiyatronun içinde büyüdü. Özellikle Süheyl, Süha ve Behzat Uygur ilerleyen yıllarda babalarının izinden giderek tiyatro alanında tanındılar.