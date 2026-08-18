Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldüren baba tutuklandı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir baba, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunu tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Aktepe Mahallesi 126 Sokak’taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre B.K. (46) ile oğlu Furkan Kaya (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.K., tüfekle oğluna ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Furkan Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaya’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından polise teslim olan B.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.