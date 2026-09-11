Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalanmıştı: Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün gece uyuşturucu baronu İslam Yakut’un yakalanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Yakut’un kriptolu haberleşme programların üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği ve üzerinde Denis Georgiev adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan kimlik belgesinin ele geçirildiği ifade edildi.

"2017 YILINDAN BU YANA ARANIYORDU"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar denildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının destekleriyle, Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütünün firari lideri İslam YAKUT’un yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; İslam YAKUT’un, 2017 yılından bu yana “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak” ve “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçlarından arandığı, yapılan çalışmalarda şahsın uzun süredir yurt dışında ve yurtiçinde saklandığı yerlerden faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenmiştir.

"KRİPTOLU HABERLEŞME SİSTEMLERİNİ KULLANIYORDU"

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda; İslam YAKUT’un “ANOM ve SKY ECC” kriptolu haberleşme sistemlerini kullanarak örgüt üyelerine talimat verdiği, liderliğini yaptığı suç örgütünün İran ve Afganistan’dan temin edilen yüklü miktardaki eroin maddesinin Avrupa ülkelerine, Avrupa’dan temin edilen sentetik uyuşturucu maddelerin ise ülkemize yasa dışı yollarla sevk ve naklini organize ettiği, bu kapsamda ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen 2 Ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkmıştır.

Söz konusu suç örgütüne yönelik 2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonda, örgütün diğer lideri Erhan YAKUT ile örgüt yönetici ve üyeleri yakalanarak tutuklanmıştır. Örgüt yöneticisi ve üyelerine ait suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerine el konulmuştur. Operasyon kapsamında örgüt lideri İslam YAKUT’un yakalanması mümkün olmamış ve şahsın firari olarak aranmasına devam edilmiştir.

"SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI"

Yürütülen çalışmalar neticesinde İslam YAKUT’un İstanbul’da bulunduğu ve Sarıyer ilçesinde bir adreste saklandığının belirlenmesi, 10.09.2026 tarihinde İstanbul Narkotik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce müştereken gerçekleştirilen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın saklandığı adreste yapılan aramalarda, İslam YAKUT’a ait Denis GEORGIEV adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan kimlik belgesi ele geçirilmiştir."