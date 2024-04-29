Uyuşturucu kullanan şüpheliler yakalandı

Aydın'ın üç ilçesinde düzenlenen çalışmalarda uyuşturucu kullanan şüpheliler yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 09:36
Uyuşturucu kullanan şüpheliler yakalandı
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Karpuzlu, Nazilli ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıkları'nca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette, Söke ilçesinde B.D, H.K, H.İ.O. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve 22 adet sentetik hap ele geçirildi.

N.Ö., M.K., İ.Ö.Y., B.D., H.K., H.İ.O. isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildi.


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