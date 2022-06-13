Uyuşturucu operasyonunda pencereden atladı, 'cinayet şüphelisi' çıktı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunda polisi görünce 3’üncü kat penceresinden atlayıp kaçarken yakalanan Azer Ö.’nün, cinayet şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı.

DHA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 11:44
Uyuşturucu operasyonunda pencereden atladı, 'cinayet şüphelisi' çıktı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Çerkezköy’ün Cumhuriyet Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Eve giden polisleri gören şüphelilerden Azer Ö., 3’üncü kat penceresinden atladı.

Azer Ö,. polisin takibiyle yakalandı, evde bulunan Tarık D. de gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 kilo 100 gram skunk maddesi, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan şeffaf poşetler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 lira ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin yapılan incelemesinde kaçmaya çalışan Azer Ö.’nün İstanbul’da, ‘kasten öldürme’ suçundan aranmasının bulunduğu belirlendi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Azer Ö. ile Tarık D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.


uyuşturucu Operasyon polis Cinayet şüpheli tekirdağ Çorlu
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler