Uyuşturucu operasyonunda pencereden atladı, 'cinayet şüphelisi' çıktı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunda polisi görünce 3’üncü kat penceresinden atlayıp kaçarken yakalanan Azer Ö.’nün, cinayet şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Çerkezköy’ün Cumhuriyet Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Eve giden polisleri gören şüphelilerden Azer Ö., 3’üncü kat penceresinden atladı.
Azer Ö,. polisin takibiyle yakalandı, evde bulunan Tarık D. de gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 kilo 100 gram skunk maddesi, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan şeffaf poşetler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 lira ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Şüphelilerin yapılan incelemesinde kaçmaya çalışan Azer Ö.’nün İstanbul’da, ‘kasten öldürme’ suçundan aranmasının bulunduğu belirlendi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Azer Ö. ile Tarık D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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