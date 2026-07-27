Uyuşturucu soruşturması: Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 25 Temmuz'da Şişli'deki bir rezidansa bırakılan çanta içerisinde 9,50 gram ağırlığında, skunk türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ekipler, 26 Temmuz'da çantayı teslim almaya bir kişinin geleceğini öğrendi. Tekrar rezidansa giden polis, çantayı almaya gelen Süleyman Ç.’yi yakaladı. Süleyman Ç., polise verdiği ilk ifadede çantanın kendisine ait olmadığını, 516 numaralı odada kalan Mustafa T.Ö.'ye götürmek üzere geldiğini iddia etti.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine 516 numaralı odanın kapısını çalan ekipler, Mustafa T.Ö.'yü gözaltına aldı. Mustafa T.Ö., uyuşturucu maddenin, oyuncu Mesut Can Tomay'a ait olduğunu ve 'ünlülere yönelik' yürütülen uyuşturucu soruşturması nedeniyle korktuğunu, bu yüzden maddeyi kendi evinde bulundurmadığını iddia etti.

Tomay savcılıktaki ifadesinde, uyuşturucuyu kullanan kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Kamuoyuna yansıyan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonundan çekindiğim için böyle bir şey yaptım" dedi.

ÜÇ KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mustafa T.Ö. ve Mesut Can Tomay'ın kaldığı odalarda arama yapıldı.

Aramalarda başka bir suç unsuruna rastlanmazken, Mesut Can Tomay, Mustafa T.Ö. ve Süleyman Ç.'den Adli Tıp Kurumu’nda örnek alındı.

Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem başlatıldı. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Son olarak fenomen Mesut Can Tomay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MESUT CAN TOMAY KİMDİR?

Mesut Can Tomay, 2 Haziran 1999 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk oyuncu ve sosyal medya fenomenidir. Baba tarafından aslen Karslı olan Tomay, çocukluğunun ilk yıllarını Kars’ın Yusufpaşa ilçesinde geçirmiştir. Küçük yaşlardan itibaren kamera karşısına ilgi duyan Tomay, oyunculuk kariyerine başlamadan önce Vine platformunda çektiği kısa videolarla tanınmış, ayrıca Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılarak geniş kitlelerin dikkatini çekmiştir.

Profesyonel oyunculuk kariyerine 2012 yılında, 13 yaşındayken Show TV’de yayımlanan Türk’ün Uzayla İmtihanı dizisinde canlandırdığı Tarkan karakteriyle adım atmıştır. Ardından Heredot Cevdet Saati, Kördüğüm, Gönül Hırsızı ve Menajerimi Ara gibi televizyon yapımlarında; Maide’nin Altın Günü, İkinci Şans ve Tam Kafadan Karavana gibi sinema filmlerinde rol almıştır.

2019 yılında Ali Biçim ile birlikte YouTube içerikleri üretmeye başlayan Mesut Can Tomay, kısa sürede büyük bir dijital başarı yakalayarak milyonlarca aboneye ulaşmıştır. İkili, YouTube’da Tam Kafadan Karavana adlı projeyi hayata geçirirken, Exxen platformunda yayımlanan O Adam Oldun Mu? programıyla da dijital dünyadaki varlıklarını güçlendirmiştir. Mesut Can Tomay, hem oyunculuk hem de dijital içerik üreticiliği alanında aktif kariyerini sürdürmektedir.