Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Aras Bulut İynemli'nin ifadesi ortaya çıktı: 'Etkin pişmanlık istemiyorum'

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı. İynemli, emniyetteki sorgusunda hakkındaki tüm iddiaları kesin bir dille reddetti.

Gözaltı sürecinde dijital materyallerine ilişkin inceleme yapılmasına izin verdiğini aktaran İynemli, cihazlarında herhangi bir gizleme bulunmadığını belirterek telefon şifresini kendi rızasıyla emniyet mensuplarına teslim ettiğini söyledi.

"UYUŞTURUCU KULLANMIYORUM, KİMSEYLE İRTİBAT KURMADIM"

Uyuşturucu madde ticareti ya da kullanımıyla hiçbir bağlantısının bulunmadığını vurgulayan ünlü oyuncu, ifadesinde şu sözleri kaydetti:

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde almak için birini aracı kılmadım. Herhangi birine bu maksat ile para transferi yapmadım."

PARTİ VE ORGANİZASYON İDDİALARINA YANIT

Uyuşturucu kullanıldığı iddia edilen organizasyonlar veya partiler düzenlediği yönündeki iddialara da yanıt veren İynemli, bu tür ortamlarda bulunmadığını ifade etti. İynemli, "İkametimde veya kapalı, açık alanlarda, yat, tekne vb. deniz araçlarında herhangi bir parti ve eğlence amaçlı organizasyon düzenlemedim. Uyuşturucu kullanılan parti, festival, bar, kafe, organizasyon, konser gibi bir ortamda bulunmadım" dedi.

"ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEMİYORUM"

Gittiği mekânlarda uyuşturucu almadığını ve çevresine teklif etmediğini dile getiren İynemli, herhangi bir suç işlemediğini belirterek şunları söyledi:

"Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. İkametimde ve gittiğim eğlence mekanlarında uyuşturucu maddeleri kesinlikle almadım. Çevremde bulunan arkadaş çevreme veya başkalarına böyle bir ikramda kesinlikle bulunmadım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum."