Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 16 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yapılan çalışmalar sonucunda, "uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş" suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 21 şüpheli tespit edildi.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 21 şüpheliden 18’i gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 18 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden 16’sı tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Firari olan iki şüpheli ve cezaevinde bulunduğu tespit edilen bir şüpheli yönünden soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte olduğu bildirildi.