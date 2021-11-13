Uzak akrabalar buluşuyor

13 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

İBB Kültür tarafından düzenlenen Türk Dünyası Ülkeleri’nin 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları, Cemal Reşit Rey’deki konserlerin dışında Topkapı’daki Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde halka açık ve ücretsiz katılımla devam ediyor. Her gün saat 13.00’te başlayan etkinliklerde bir ülkenin tanıtımı yapılıyor. İtiraf etmeliyim ki böylece İstanbullulara da bir etkinlik mekânını tanıtıyor, bunlardan biri de bendim! İlk kez gittiğim bu mekân, Topkapı’da büyük bir park. İstanbul’da ulaşımı bu kadar kolay bir yer daha yoktur: Metrobüs, metro, tramvay ve dört hat otobüs önünde duruyor! Büyük yeşil parkın içinde bir Türk Dünyası köşesi var, her ülkeye bir pavyon açılmış. Benim gittiğim gün Özbekistan günüydü. Daha çok Özbeklerin katılımı vardı, keşke gündüz saatinde boş vakti olan İstanbullular da gelip yalnız bırakmasalardı onları. Danslar ve müzik gösterileri sonrasında Özbek pilavı ikram edildi.

HAFTA SONU SON FIRSAT

Stantlarda yöresel işler sergileniyor. Çocuk oyunları tanıtılıyor. Obalarda ise görseller eşliğinde o ülkeyi tanıtan bir konferans dinlemek mümkün. Özbekistan’ı, tarihini, coğrafyasını, kültürel zenginliklerini dinledik. Atatürk’ü anma günü etkinlikleri ve Türk Dünyası Konferansı’na denk gelen bu kültürel etkinlikler Türkçe konuşan ve Türk kökenli cumhuriyetlerin birliktelikleri konusunda da araştırmalara açık. Etkinlikler hafta sonu Kazakistan ve Türkmenistan’ın tüm gün sürecek ücretsiz ve halka açık kültür ve sanat kutlamaları ile son bulacak. Hava da açık, güzel bir fırsat olacak.



