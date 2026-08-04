Uzaya yolculuk yapmıştı: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı tuğgeneral oldu

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı, Beştepe'de gerçekleşti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.

Kararlar, 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

ALPER GEZERAVCI TUĞGENERAL OLDU

YAŞ kararları kapsamında terfisine karar verilen isimler arasında Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da bulunuyor.

Hava Pilot Albay olarak görev yapan Gezeravcı, 30 Ağustos tarihinden itibaren tuğgeneral olarak görev yapacak.

NE OLMUŞTU?

Alper Gezeravcı, Axiom Space firmasının AX-3 misyonuyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 14 gün geçirdi.

Gezeravcı burada 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirdi ve ilk Türk astronot olarak Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK projelerinde görev aldı.