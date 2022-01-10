Üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi
Şanlıurfa'da eşiyle tartıştıktan sonra üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren Yasmin Aziz, 34 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde 7 Aralık 2021 tarihinde yabancı uyruklu bir çocuk annesi Yasmin Aziz (23) ile kocası arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yasmin Aziz, evde bulunan benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Ailenin müdahalesiyle Aziz’in üzerindeki alevler söndürüldü.
Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Aziz tedaviye alındı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Aziz, 34 gündür verdiği yaşam savaşını bu sabah kaybetti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yasmin Aziz'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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