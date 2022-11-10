Üzerine duvar devrilen işçi yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Talas ilçesinde üzerine beton duvar devrilen işçi hayatını kaybetti.

İHA
10 Kasım 2022 Perşembe, 17:09
Üzerine duvar devrilen işçi yaşamını yitirdi
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Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mengücek Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın beton duvarı, işçi Hakkı Taflı'nın (28) üzerine devrildi.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Taflı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Devrilen duvarın altında kalan bir otomobil de zarar görürken, inşaattaki kulübenin duvarları da çöktü. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



Kayseri Beton İşçi duvar

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