Üzerine kaya düşen işçiyi, AFAD ekibi kurtardı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, restorasyon çalışmaları sırasında üzerine kaya düşen işçi, AFAD ekibi tarafından kurtarıldı.

DHA
07 Eylül 2022 Çarşamba, 15:56
Üzerine kaya düşen işçiyi, AFAD ekibi kurtardı
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Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi'nde, 7 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde restorasyon çalışmasının sürdüğü alanda işçinin üzerine, 2 katlı iskeleden kaya düştü.

Kayanın altında sıkışan ismi öğrenilmeyen işçi, kurtarılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen AFAD ekibi, işçiyi sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 


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