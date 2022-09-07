Üzerine kaya düşen işçiyi, AFAD ekibi kurtardı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, restorasyon çalışmaları sırasında üzerine kaya düşen işçi, AFAD ekibi tarafından kurtarıldı.
Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi'nde, 7 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde restorasyon çalışmasının sürdüğü alanda işçinin üzerine, 2 katlı iskeleden kaya düştü.
Kayanın altında sıkışan ismi öğrenilmeyen işçi, kurtarılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Olay yerine gelen AFAD ekibi, işçiyi sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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