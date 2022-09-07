Üzerine kaya düşen işçiyi, AFAD ekibi kurtardı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 15:56

Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi'nde, 7 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde restorasyon çalışmasının sürdüğü alanda işçinin üzerine, 2 katlı iskeleden kaya düştü.

Kayanın altında sıkışan ismi öğrenilmeyen işçi, kurtarılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen AFAD ekibi, işçiyi sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.