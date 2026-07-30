Üzerine konteyner devrilen işçi öldü

Edinilen bilgilere göre, Hatay’ın İskenderun ilçesinde limana yanaşan yük gemisinde konteyner indirme ve yükleme çalışmaları sırasında gemi içerisinde bulunan 44 yaşındaki iki çocuk babası Yalçın Zülfükar Kumur’un üzerine konteyner düştü.

Kazanın fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Kumur hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan ölümlü iş kazasının ardından emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.