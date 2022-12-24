Uzman çavuş karısını ve çocuğunu rehin aldı

Adana’da boşanmak istemeyen uzman çavuş Cengiz D., eşi ve çocuğunun da arasında bulunduğu 3 kişiyi rehin aldı. Kaçıp girdiği mağazadaki çalışanları da rehin alan şahıs polisin uzun uğraşlar sonucu gözaltına aldı.

İHA
24 Aralık 2022 Cumartesi, 18:12
Uzman çavuş karısını ve çocuğunu rehin aldı
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Olay, Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Uzman çavuş Cengiz D., boşanmak isteyen eşi Ferdağ D. ve çocuğunun da arasında bulunduğu 3 kişiyi silahıyla rehin aldı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye özel harekat ekibinin de olduğu çok sayıda polis sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucu Cengiz D. çocuk ve kadınları serbest bırakıp kaçarak bir mağazaya girdi. Mağazadaki çalışanları da rehin alan ve ardından başına silah dayayan Cengiz D. buradan da kaçmaya çalıştığı sırada polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı.


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