Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uzman çavuş kayınbiraderlerinin birini silahla vurdu: Diğerini otomobille ezdi

Uzman çavuş kayınbiraderlerinin birini silahla vurdu: Diğerini otomobille ezdi

19.07.2026 18:24:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Uzman çavuş kayınbiraderlerinin birini silahla vurdu: Diğerini otomobille ezdi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde uzman çavuş, tartıştığı kayınbiraderlerinden birini otomobille ezerken, diğerini de silahla vurarak ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde görev yapan ve izinli olarak Adıyaman’ın Kahta ilçesine gelen Jandarma Uzman Çavuş İ.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle kayınbiraderi G.C.S’yi otomobille çarparak yaralarken, S.S. isimli kayınbiraderini de silahla vurarak yaraladı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan S.S., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

S.S’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İki kayınbiraderini yaralayan İ.K. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #adıyaman #uzman çavuş