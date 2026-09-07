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Uzman çavuşun evinde vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Uzman çavuşun evinde vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadın yaşam mücadelesini kaybetti

7.09.2026 10:13:00
Güncellenme:
İHA
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Uzman çavuşun evinde vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Hatay'da uzman çavuşun silahıyla kendini vuran 24 yaşındaki N.O, 1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.
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Olay, 6 Ağustos tarihinde Erzin ilçesi Karamustafalı Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. M.A. isimli uzman çavuşa ait evde N.O (24) isimli kadın, banyoda uzman çavuşa ait beylik tabancasıyla göğsünden vurulmuş halde bulundu.

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Durumu ağır olan kadın yoğun bakıma alınarak, entübe edildi. Yoğun bakımda 1 ay yaşam mücadelesi veren N.O, yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, genç kadının cep telefonu ile olayı kayıt altına aldığı ve görüntülere göre kadının intihar girişiminde bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.

İlgili Konular: #hatay #uzman çavuş

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