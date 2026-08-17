Uzman doktor viyadükte ölü bulundu

Düzce’de Anadolu Otoyolu’nun Kaynaşlı viyadükleri altında ölü bulunan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Erkut Karaca, son yolculuğuna uğurlandı.
Karaca’nın cenaze törenine ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda yurttaş katıldı.
VİYADÜK ALTINDA ÖLÜ BULUNMUŞTU
15 Ağustos'ta öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Kaynaşlı viyadüklerinin altında hareketsiz halde yatan bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk incelemede kişinin yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin, Düzce’de yaklaşık 20 yıldır doktorluk yapan 52 yaşındaki Erkut Karaca olduğu tespit edildi.
Özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Karaca’nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Erkut Karaca için bugün Düzce Şehitlik Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazını, Karaca’nın kuzeni olan Kayseri Melikgazi Müftülüğü Gülük Camisi İmamı Hasan Navruz kıldırdı.
Karaca’nın cenazesi, törenin ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.