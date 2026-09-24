Uzmanı anlattı: Kombiyi sürekli açıp kapatmak tasarruf sağlıyor mu?

Sivas’ta gece sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte kombiler yeniden çalışmaya başladı. Kombi ustası Şafak Şimşek, özellikle kış aylarında kombilerin sürekli açılıp kapatılmasının hem tüketimi artırabileceğini hem de cihazlarda donma riskine yol açabileceğini belirtti.

Sivas gibi kış aylarında hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü kentlerde kombilerin kullanım şeklinin önem taşıdığını ifade eden Şimşek, havaların tamamen soğumasıyla birlikte cihazların düşük derecede sürekli çalıştırılmasının daha doğru olacağını söyledi.

"KOMBİYİ SÜREKLİ AÇIP KAPATMAK TASARRUF SAĞLAMAZ"

Şimşek, "Sivas gibi soğuk şehirlerde geceleri hava ciddi şekilde soğuyor. Bu nedenle kombiyi akşam yakıp sabah kapatıyoruz. Gündüz hava sıcak olduğu için ihtiyaç duyulmuyor. Ancak ilerleyen dönemde havalar tamamen soğuduğunda kombiyi sürekli açık tutmak daha doğru olacaktır. Kombiyi sürekli açıp kapatmak yerine 24 saat düşük derecede çalıştırmak hem daha konforlu hem de daha tasarrufludur. Kombiyi kapattığınızda tesisattaki su soğur. Tekrar çalıştırdığınızda kombi bu suyu yeniden ısıtmak için daha fazla enerji harcar. Bu nedenle sürekli açıp kapatmak yakıt tasarrufu sağlamaz" dedi.

DONMA RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Soğuk bölgelerde kombinin uzun süre kapalı tutulmasının cihaz açısından risk oluşturabileceğini belirten Şimşek, "Bizim gibi kışın eksi 15, eksi 20 dereceleri gören bölgelerde kombiyi uzun süre kapatmak donma riskini de artırır. Bir saatlik kapatma bile bazı durumlarda cihazın donmasına neden olabilir. Bu da yüksek tamir masrafları çıkarabilir. Bu yüzden kombiyi tamamen kapatmamanızı tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

PETEK TEMİZLİĞİ HER EVDE GEREKLİ DEĞİL

Petek temizliğinin de her tesisat için zorunlu olmadığını söyleyen Şimşek, "Bu bölgelerde petek temizliği de önemli bir konudur. Ancak her evde petek temizliği yaptırmak gerekli değildir. Eğer peteklerinizin bir kısmı ısınıyor, bir kısmı ısınmıyorsa petek temizliği sonrasında yaklaşık yüzde 30’a varan verim artışı sağlanabilir. Isınma problemi yaşıyorsanız petek temizliği yaptırmanız faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"İŞİN EHLİ USTALARA YAPTIRIN"

Bakım ve temizlik işlemlerinde kullanılan kimyasalların yanlış uygulanmasının tesisata zarar verebileceğini belirten Şimşek, "Tesisata müdahale edecek kişinin işi iyi bilmesi de çok önemlidir. Özellikle kimyasal ilaçla yapılan petek temizliğinde fazla ilaç kullanılması tesisata zarar verebilir. Bu tür sorunlarla sık karşılaşıyoruz. Bu nedenle bakım ve temizlik işlemlerini mutlaka işin ehli, güvendiğiniz ustalara yaptırmanızı tavsiye ediyoruz" dedi.