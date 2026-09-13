Uzmanından ‘ortopedik’ uyarısı: 'Okul çantası alırken ‘ortopedik’ yazısına kanmayın'

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların gün içinde taşıdığı okul çantaları da yeniden gündeme geldi.

Özellikle “ortopedik” olarak satışa sunulan çantalar konusunda aileler hangi özelliklere dikkat etmeleri gerektiği konusunda kararsız kalabiliyor.

Uzmanlar ise çanta seçiminde yalnızca ürünün üzerindeki “ortopedik” ibaresine değil, çantanın çocuğun bedenine uygunluğuna, ağırlığına ve günlük kullanım koşullarına bakılması gerektiğine dikkat çekti.

Uzman fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin, çanta seçiminde ilk kriterin çantanın çocuğun bedenine ve günlük kullanımına uygun olması gerektiğini belirtti.

Sezgin, boş çantanın hafif olmasını, geniş, dolgulu ve ayarlanabilir iki omuz askısının bulunmasını önerdi. “Ortopedik çanta” ifadesinin her çocuğa uygun olduğu anlamına gelmediğini belirten Sezgin, “Önce çantanın çocuğun üzerinde nasıl durduğuna ve ne kadar rahat olduğuna bakmalarını öneriyorum” diye konuştu.