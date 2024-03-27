Uzmanlar KYK'daki öğrenci intiharlarına dikkat çekti: ‘Baskının yerini umut almalı’

Ocak ayından bu yana Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan dört öğrenci intihar ederek yaşamına son verdi.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 27.03.2024 - 04:00
Uzmanlar KYK'daki öğrenci intiharlarına dikkat çekti: ‘Baskının yerini umut almalı’
Abone Ol google-news

Son olarak dün Karabük’te KYK’ye bağlı İsmail Necati Efendi Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan sanat tarihi bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Berkay Yıldırım, yurt binasının 3. katından atlayarak yaşamına son verdi. Geçen ay ise Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bir öğrenci camdan atlayarak intihar etmişti. 12 Ocak tarihinde ise Kilis’te KYK’ye ait kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencisi M.U (23) 6. kattan atlayarak intihar etmişti. 23 Ocak’ta ise Aydın’da Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan Ceysu Sıla Alkaya (19) adlı öğrenci intihar ederek yaşamına son vermişti. 

‘ÇARESİZLİĞE MAHKÛMLAR’

Yaşanan öğrenci intiharlarını Eğitim-Sen Yükseköğretim Sekreteri Evrim Gülez ile konuştuk. Gençlerin sorunlarının çözümünde yalnız bırakıldıklarını belirten Gülez, “Ailesinin ekonomik desteğiyle okumak zorunda kalan öğrenciler iyice çaresizliğe mahkûm edildi. Öğrencilerin kendilerini özgür hissedebilecekleri ortamlar ne yazık ki yok. Öğrencinin yarınlarına umutla bakabilmesi için öncelikle kendilerine hak ettikleri değerin verilmesi gerekiyor. Psikolojik danışman yerine manevi danışman adı altında din görevlileri görevlendiriliyor. Etütlerde ders çalışmak yerine öğrencilere dini sohbetler dayatılıyor” dedi. 



kyk haberleri üniversite öğrencisi haberleri yükseköğretim haberleri

İlgili Haberler

KYK yurdunda bir öğrenci oda arkadaşını silahla vurdu: ‘Silah yurda nasıl sokuluyor?’

KYK yurdunda bir öğrenci oda arkadaşını silahla vurdu: ‘Silah yurda nasıl sokuluyor?’
KYK yurdunda korkunç olay: Silahla oynarken arkadaşını vurarak öldürdü

KYK yurdunda korkunç olay: Silahla oynarken arkadaşını vurarak öldürdü
Karabük'te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti

Karabük'te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı

Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı
Fas’tan Hakim Ziyech iddialarına yanıt!

Fas’tan Hakim Ziyech iddialarına yanıt!
'Tasfiye' sürüyor: Süleyman Soylu'ya yakın iki 'karakutu' Emniyet müdürü istifa etti

'Tasfiye' sürüyor: Süleyman Soylu'ya yakın iki 'karakutu' Emniyet müdürü istifa etti
A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi belli oldu!

A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi belli oldu!
'Bu benim son seçimim' demişti... Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için AKP'nin tartıştığı formül ortaya çıktı

'Bu benim son seçimim' demişti... Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için AKP'nin tartıştığı formül ortaya çıktı
Zaha’dan milli takım açıklaması: ‘Geri dönmeye hazırım’

Zaha’dan milli takım açıklaması: ‘Geri dönmeye hazırım’
Son dakika... Özgür Özel'den gençlere kritik çağrı: 'Sandığa davet ediyorum'

Son dakika... Özgür Özel'den gençlere kritik çağrı: 'Sandığa davet ediyorum'
Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri

Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri