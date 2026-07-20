Uzmanlara göre temiz su ve hava gibi soğutma da bir hak

İstanbul Tabip Odası (İTO), küresel iklim krizinin sağlık üzerindeki yıkıcı etkilerini ve hekimlik mesleğinin bu süreçteki yeni sorumluluklarını masaya yatırmak üzere “İklim Krizi Kıskacında Hekimlik” başlıklı bir panel yaptı. Panelde, sıcak hava dalgalarının, kentsel betonlaşmanın ve sınıfsal farklılıkların halk sağlığını nasıl tehdit ettiğine değinildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası’nda önceki gün yapılan panelde konuşan İTO Genel Sekreteri Dr. Irmak Saraç, iklim krizinin toplumsal eşitsizlikleri daha da derinleştirdiğini vurgulayarak “İklim krizinden herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Krizin olmasına neden olanlar ile buna maruz kalanlar arasında ciddi etkilenme farkları var. Dışarıda çalışan bir işçiye ‘İşe gitme’ demek gerçekçi olmuyor, çünkü geçimini sağlamak için gitmek zorunda. Yoksullar ve kadınlar bu süreçten daha çok etkileniyor” dedi.

Makine mühendisi Remzi Çelik de kentlerdeki büyük tehlikeyi şu sözlerle aktardı: “Bugün lüks plazalar, alışveriş merkezleri veya büyük hastaneler kendi içlerini 18 dereceye soğuturken tüm atık ısıyı sokaktaki insanın üzerine üflemektedir. Yüksek enerji maliyeti nedeniyle klima yatırımı yapamayan alt-orta gelir grubu vatandaşlarımız bu durumun bedelini sağlığıyla, canıyla ödüyor. Tıpkı temiz su ve temiz hava hakkı gibi, artık soğutma hakkı ve soğutma adaleti kavramlarını hukuksal bir altyapıya kavuşturmalı, barolar üzerinden talep etmeliyiz.”

Göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı Haluk Çalışır da ekonomik olanakların, konut kalitesinin ve çalışma koşullarının aşırı sıcaklar karşısında hayatta kalma oranlarını doğrudan belirlediğini ifade etti.