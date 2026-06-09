Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın hayatı ve kariyeri sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Vahap Akay kimdir? Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay kaç yaşında, nereli?

VAHAP AKAY KİMDİR?

Akay, 1978 yılında Çerkezköy’de doğdu. İlkokulu Çerkezköy 75. Yıl Okulu’nda, lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı. Ankara Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Büro Yönetimi Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerel Yönetimler Yüksek Lisans mezunudur.

VAHAP AKAY'IN SİYASİ KARİYERİ

Vahap Akay, 2001 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nde başladığı siyasi yaşamında sırasıyla CHP Çerkezköy İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, CHP Çerkezköy İlçe Sekreterliği ve CHP Çerkezköy İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca 2006-2011 yılları arasında Kızılay Çerkezköy Şube Başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerde Çerkezköy’de Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olarak Belediye Başkanı seçilmiştir.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerde ikinci kez Çerkezköy Belediyesi Başkanlığına seçilmiştir. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerde üçüncü kez Çerkezköy Belediyesi Başkanlığına seçilmiştir. Vahap Akay evli ve bir kız, bir de erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır. Ayrıca iyi derecede İngilizce bilmektedir.