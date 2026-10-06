Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit, Ahmet Serkan Tuncer… Mersin'de üç belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in ardından; Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’i de geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.

Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı; Ahmet Serkan Tuncer ise Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bugün Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer tutuklanmıştı.

Seçer karara ilişkin, “Bugün yalnızca şahsıma değil, 31 Mart’ta sandıkta ortaya çıkan Mersin halkının iradesine de ağır bir müdahalede bulunulmuştur. Mersin’in iradesine yapılan bu müdahaleyi kabul etmiyorum. Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı bu kentin demokratik iradesi yok sayılamaz; Mersin’in geleceği, halkın özgür iradesinin dışında şekillendirilemez.

Sizlerin iradesiyle üstlendiğim bu görevi, 2019 yılından bu yana büyük bir sorumluluk ve onurla taşıyorum. Bugün bulunduğum yer, Mersin’e olan sorumluluğumu da sizlere verdiğim sözü de değiştiremez.

Biz hukuka, adalete ve milletimizin vicdanına inanıyoruz. Başımız dik, vicdanımız rahat. Haklılığımızı hukuk önünde sonuna kadar savunacağız” demişti.