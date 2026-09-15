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'Vali beni tehdit ediyor' demişti... Yakın koruma talep eden AKP’li milletvekilinden yeni hamle

'Vali beni tehdit ediyor' demişti... Yakın koruma talep eden AKP’li milletvekilinden yeni hamle

15.09.2026 12:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Vali beni tehdit ediyor' demişti... Yakın koruma talep eden AKP’li milletvekilinden yeni hamle

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek, İçişleri Bakanlığı'ndan yakın koruma talep eden AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, bu talebini geri çekti.

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Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek İçişleri Bakanlığı'ndan yakın koruma talep eden AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz’dan yeni  hamle geldi.

Korkmaz'ın koruma talebini geri çektiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz Burdur’un köylerindeki su sayaçlarının Valilik tarafından değiştirilmek istendiğini, yurttaşların belli bir firmaya yönlendirildiğini söylemişti.

Buna karşı çıktığı için Vali Tülay Baydar Bilgihan’ın kendisine “Ben de hocayı götürürüm” dediğini öne süren Korkmaz, şunları söylemişti:

"Evet, böyle bir şey olursa hocayı götürürüm. 'Seni' demiyor, aynı ifadeyi, 'Hocayı götürürüm' şeklinde tekrarlayınca konuşacak şey bitmiştir. Ben bir yıldır bunun ağırlığıyla yaşıyorum. 'Götürürüm' ifadesi ortada duruyor. Ne anlayacağım? Bu siyasi bir ifade midir? Benim can güvenliğimi kim koruyacak? Ben bu tehdidin içini nasıl dolduracağım? Ben bunun için Ankara Valiliği'nden koruma talep ettim, can güvenliğim için."

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar olayın ortaya çıkmasının ardından Korkmaz’ı, eleştiren bir paylaşım yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hadiseyi tüm yönleriyle ayrıntılı olarak araştırdım. Bir defa ortada bir ölüm tehdidi kesinlikle yok. Olamaz da zaten. Ama gerginlik var. Haliyle, sorunu içeride çözmek yerine koruma talebi çok abartılı olmuş, maksadı fazlasıyla aşmış. Siyaseten de hoş bir tablo değil."

İlgili Konular: #AKP #Burdur #Vali #Adem Korkmaz

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