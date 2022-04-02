Vali Bilmez: Ekilmemiş bir karış toprak bırakmayalım

02 Nisan 2022 Cumartesi, 09:34

Van Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 2 milyon TL'lik destekle “Atıl Arazilere Yazlık Buğday Ekimi” projesi çerçevesinde kent genelinde 750 çiftçiye tohum dağıtıldı.

Tohum dağıtım programına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, kurum amirleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Bilmez, proje bedelinin 2 milyon TL olduğunu belirtti. 364 ton buğday tohumunun 750 çiftçiye dağıtılacağını ifade eden Vali Bilmez, “İlimizde bir karış toprağın ekilmemiş bırakılmamasını ve bugün balkonlarımızdaki saksılara bile ekin gerçekleştirmeliyiz. Özellikle tarım ürünlerinin temininde dünyada ciddi bir sıkıntı yaşanmaktadır. Rusya ve Ukrayna savaşı da bu sıkıntıyı hem dünyaya hem de bize gösterdi. Bu yüzden ciddi bir şekilde tarımın üzerinde durmalıyız” dedi.



