Vali Davut Gül, İstanbul'un 9 aylık güvenlik verilerini açıkladı: '130 organize suç örgütü çökertildi'

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’un 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin emniyet verilerini, 2025 yılının aynı dönemi ile karşılaştırarak öne çıkan verileri açıkladı.

Gül, terör operasyonlarının yüzde 20 arttığını, 130 organize suç örgütünün çökertildiğini ve kurşunlama olaylarının yüzde 48 azaldığını belirterek, İstanbul'da suçla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

TERÖR OPERASYONLARI ARTTI ANCAK YAKALANAN KİŞİ SAYISI AZALDI

Verilere göre; 1 Ocak-30 Eylül 2026 tarihleri aralığında PKK/KCK, FETÖ, dini istismar eden ve sol terör örgütlerine yönelik operasyon sayısında geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 692 operasyonla yüzde 20’lik bir artış yaşandığı kaydedilirken, bu artışa rağmen yakalanan kişi sayısında yüzde 2,2, tutuklu sayısında ise yüzde 15,1’lik bir azalma yaşandığı açıklandı.

KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR DÜŞTÜ

1 Ocak-30 Eylül 2026 tarihleri aralığında kişilere karşı işlenen; kasten öldürme, cinsel suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, tehdit, hakaret ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından toplamda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2’lik bir düşüşle 63 bin 253 olay yaşandığı belirtildi.

Hırsızlık, kapkaç, dolandırıcılık, yağma ve yankesicilik suçlarında ise geçen yıla oranla 19 bin 576 olay sayısıyla yüzde 7’lik bir düşüş kaydedildiği açıklandı.

RUHSATSIZ SİLAH SAYISINDA AZALMA

Yakalanan ruhsatsız silah sayısındaki yüzde 11,6’lık azalma da dikkat çeken veriler arasında yer aldı.

1 Ocak-30 Eylül 2026 tarihleri arasında 11 bin 457 silah yakalanırken, geçen yıl ilk 9 aylık dönemde bu sayı 12 bin 956 olarak açıklandı.

Ruhsatsız silahla yakalanan kişi sayısında geçen yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 24’lük bir düşüş yaşandığı kaydedildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DÜŞTÜ

Açıklanan verilerde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyon, yakalanan ve tutuklu sayılarında da geçen yılın ilk 9 ayına göre düşüş dikkat çekti.

Geçen yılın ilk 9 aylık bölümünde 8 bin 446 operasyon yapılırken, bu yılın ilk 9 ayında ise yüzde 3,5’lik bir düşüşle 8 bin 143 operasyon düzenlendiği açıklandı.

Operasyonlarda yakalanan kişi sayılarında da geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 6,5 oranında bir düşüş yaşandığı kaydedildi. Uyuşturucu suçlarından tutuklu sayısında da geçen yılın ilk 9 ayına oranla yüzde 1’lik bir düşüş açıklandı.

YABANCI SAYISINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısında artış yaşandığı kaydedildi. 30 Eylül 2025 tarihinde toplam yabancı sayısı 947 bin 696 olurken, 30 Eylül 2026 tarihinde ise bu sayının 1 milyon 3 bin 74’e yükseldiği belirtildi.