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Vali duyurdu: Aydın Çine'deki orman yangınına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Vali duyurdu: Aydın Çine'deki orman yangınına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

4.08.2026 14:31:00
Güncellenme:
DHA
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Vali duyurdu: Aydın Çine'deki orman yangınına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Aydın Valisi Osman Varol, Çine'deki orman yangınına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Varol, "İki tane ayrı bilirkişi raporu, jandarmamızın olay yeri timlerinin raporuyla, şüpheli olan kişi, birkaç saat önce gözaltına alındı. Tam olarak bilinçli olduğunu söyleyemem ama büyük bir ihmal de var. Adli süreç devam ediyor" dedi.

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Aydın Valisi Osman Varol, basın mensuplarına asayiş olaylarına ilişkin aylık olarak düzenlediği toplantıyla bilgisi verdi.

30 Temmuz'da çıkan ve 4 gün süren Çine yangınına ilişkin açıklama da yapan Varol, 2 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Vali Varol yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu konuda arkadaşlar, bir adli süreç başladı. Yangının oluşumuna sebebiyet veren iki kişi, bugün tabii ki adli detayları sizinle paylaşamam ama bugün, biraz önce jandarmamız tarafından gözaltına alındı. Adli bir süreç olduğu için, detaylarını sonradan size aktarma imkanımız olacak. Ama çok detaylı bir çalışma, iki tane ayrı bilirkişi raporu, jandarmamızın olay yeri timlerinin raporuyla, şüpheli olan kişi, birkaç saat önce gözaltına alındı. Tam olarak bilinçli olduğunu söyleyemem ama büyük bir ihmal de var. Adli süreç devam ediyor. Sonucunu görmeden kesin yorum yapmamak lazım."

Vali Varol, yangına ilk ihbarın saat 15.01'de geldiğini ve ilk arazözün 5 dakika sonra olay yerinde olduğunu ve yarım saat içerisinde de havadan ilk müdahalenin yapıldığını kaydetti.

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