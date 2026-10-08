Vali Gül'den çöken binaya ilişkin yeni açıklama: '20, 40 ve 60 yaşındaki 3 vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz'

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de kısmi çökme yaşanan 7 katlı binaya ilişkin, "Hastanede 6 tane hemşehrimiz yatıyor. Birisi ağır olmak üzere diğer 5 tanesinin tedavileri devam ediyor. Hiçbir hemşehrimizin şu an itibarıyla hayati tehlikesi yok. Şu an bütün ekipler henüz ulaşamadığımız 3 hemşehrimize ulaşmak için çalışıyorlar." dedi.

Vali Gül, Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katının çökmesi sonucu enkazda kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralı kurtarıldığı binadaki arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Gül, saat 06.00'dan itibaren AFAD koordinasyonunda ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Binanın yan yatmaya başladığını ve yapılan ölçümlerde yıkılma riskinin arttığının belirlendiğini aktaran Gül, "Özellikle ölçüm sonucunda binanın yıkılma riski artınca, yükün enkazın üzerinden kaldırılmasıyla ilgili bir çalışma başlatıldı. Şu an sizin izlediğiniz, gördüğünüz çalışma bu çalışma. Arama kurtarma ekiplerimiz hemşehrilerimize ulaşırken binanın kendi üzerlerine yıkılmaması için o fazla yükü iş makinesi yardımıyla kaldırıyorlar ve şimdi açılan galeriler marifetiyle 3 hemşehrimize ulaşmaya gayret ediyorlar." diye konuştu.

Gül, çalışmalar sırasında enkazın aşağıya doğru baskı yapmasını önlemek amacıyla maden ocaklarındakine benzer destek bariyerlerinin yerleştirildiğini anlattı.

Vali Gül, "Hastanede 6 tane hemşehrimiz yatıyor. Birisi ağır olmak üzere diğer 5 tanesinin tedavileri devam ediyor. Hiçbir hemşehrimizin şu an itibarıyla hayati tehlikesi yok. Şu an bütün ekipler henüz ulaşamadığımız 3 hemşehrimize ulaşmak için çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Enkazda kalan 3 kişiyle ilgili herhangi bir temas veya iletişim olup olmadığının sorulması üzerine Gül, "Şu ana kadar olmadı. Biraz önce hassas dinleme de yapıldı. Bütün etraftaki jeneratörler başta olmak üzere sessizlik sağlanarak, aşağıda olduğunu varsaydığımız hemşehrilerimize sesimizi duyurmaya gayret ettik ama henüz bir netice alamadık." diye konuştu.

Gül, enkazda olduğu değerlendirilen 3 kişinin yaşlarının 20, 40 ve 60 olduğunu belirtti.

Binanın bodrum katından yükselen dumana ilişkin soruyu Gül, "Bodrum katta kumaş dükkanı olduğu için kumaşların yandığını düşünüyorum. Dolayısıyla o da için için yanıyor. İtfaiye de enkazdan dolayı müdahale edemediği için maalesef kendi içerisinde yanan bir yangınımız var." diye yanıtladı.

Gül, kentsel dönüşümün önemine dikkati çekerek, "Binamız yıkılmadan önce tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bu anlamda "Yarısı Sizden Yarısı Bizden" kampanyamız önemli bir kampanya. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bunu koordine ediyor. 400 bine yakın bağımsız birim bundan istifade etti. Daha hızlı davranmamız lazım, kararsızlıkları ortadan kaldırmamız lazım." dedi.

KISMEN ÇÖKEN BİNA HARİÇ 3 BİNA BOŞALTILDI

Gül, çevrede alınan güvenlik önlemleri kapsamında kısmen çöken bina dışında 3 binanın tahliye edildiğini bildirdi.

Tahliye edilen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Gül, "Bunların içerisinde kaymakamlığımızın koordine ettiği otelde kalmayı tercih eden 44 vatandaşımız konaklatıldı. Diğer hemşehrilerimiz de yakınlarına ve diğer imkanları olanlar farklı imkanları değerlendirerek barınıyorlar." dedi.

Enkazın yarın tamamen kaldırılmasını öngördüklerini dile getiren Gül, 12 daire başta olmak üzere çevredeki diğer binalarla ilgili yol haritasının da yarın netleşeceğini söyledi.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

AFAD’da son duruma ilişkin açıklama yaptı. AFAD’ın aktardıkları şöyle oldu:

“Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi’nde 7 katlı bir binanın ilk 3 katında meydana gelen yapısal çökme sonrası, AFAD, İtfaiye, Emniyet ve Sağlık ekiplerince çalışmalar sürdürülmektedir. Yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında;

- Şu ana kadar enkaz altından toplam 11 kişi çıkarılmıştır. 1 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 2 kişi hayatını kaybetmiştir. Halihazırda enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye yönelik arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

- Çevrede bulunan 12 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 13 vatandaş), 25 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 12 vatandaş) ve 27 numaralı bina (10 mesken, 4 iş yeri, 30 vatandaş) tedbir amacıyla tahliye edilmiştir. Böylece toplam 3 bina ve 55 vatandaşımız tahliye edilmiştir.

- Afet Barınma Grubu tarafından barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız için 5 farklı otelde toplam 66 kişilik yer rezerve edilmiştir. Çöken binadan 8 kişi, tedbir amacıyla tahliye edilen diğer binalardan 36 kişi olmak üzere toplam 44 kişinin barınması sağlanmıştır.

- Afet Psikososyal Destek Grubu tarafından otele yerleştirilen ve hastanede tedavi gören afetzedelere psikososyal destek sağlanmaktadır.

- Afet Beslenme Grubu tarafından Mobil İkram Aracı, Müdahale Aracı ve Lojistik Aracı ile alanda bulunan görevli personel ve vatandaşlarımıza beslenme hizmeti verilmektedir.

- Binanın yan yatma ve çökme ihtimaline karşı gerekli destek ve tahkim çalışmaları yapılmıştır. Enkaza müdahale çalışmalarına gönüllü olarak gelen hidrolik yıkım makası yardımıyla arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

- Arama ve kurtarma faaliyetlerine; İtfaiye, AFAD İstanbul, AFAD Tekirdağ, AFAD Bursa, AFAD Sakarya, 112 Acil Sağlık, Emniyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kızılay, Karayolları, İBB/AKOM, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Maltepe Belediyesi ekiplerinin iştirakiyle devam edilmektedir. Çalışmalara toplam 774 personel, 2 dron, 237 araç ve 10 K9 katılmaktadır.”