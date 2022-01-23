Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı: 'Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım'
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı birçok noktada etkisini gösterirken, sabah işlerine gitmek isteyen yurttaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaza büründü.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yurttaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.
Yerlikaya, "Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" dedi.
Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
Günaydın #İstanbul????— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 23, 2022
??#Kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım??
??Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım?? pic.twitter.com/Yx9p5scGa2
Video Haberler
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
En Çok Okunan Haberler
- Beren Saat'ten, Sezen Aksu’yu hedef alan Erdoğan'a tepki
- Başbakan'ın düğününe 'Covid-19' iptali
- KKTC erken genel seçim için sandık başında
- 426 kişide... Alt mutasyon tespit edildi!
- Servislere ek yüzde 18 zam
- BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
- Kenan Doğulu'dan 'Sezen Aksu' paylaşımı
- Dezenfektanla öldüren 'şaka': 12 yıl hapis istemi
- DEVA'lı yöneticiye tutuklama!
- Aydınlatılamayan tek cinayet!