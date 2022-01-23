Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı: 'Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım'

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı birçok noktada etkisini gösterirken, sabah işlerine gitmek isteyen yurttaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2022 Pazar, 10:00
Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı: 'Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım'
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Gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaza büründü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yurttaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. 

Yerlikaya, "Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" dedi.

Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde: 


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