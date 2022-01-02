Valilik duyurdu: Erzurum'da okullar tatil edildi

02 Ocak 2022 Pazar, 20:03

Erzincan'da olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde tüm okullar 3 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

1 GÜN SÜRE İLE ARA VERİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 3 Ocak 2022 günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi.