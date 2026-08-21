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Valilik duyurdu: O ilde denize girmek 2 gün yasaklandı!

Valilik duyurdu: O ilde denize girmek 2 gün yasaklandı!

21.08.2026 10:09:00
Güncellenme:
İHA
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Valilik duyurdu: O ilde denize girmek 2 gün yasaklandı!

Zonguldak’ta beklenen şiddetli rüzgar ve yüksek dalga riski nedeniyle il genelinde denize girişler yasaklandı. Yasak, 21 Ağustos Cuma günü boyunca ve 22 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’ye kadar uygulanacak.
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Zonguldak Valiliği, Karadeniz’de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde denize girişlerin geçici olarak yasaklandığını duyurdu.

Kararın, şiddetli rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla alındığı belirtildi.

YASAK CUMARTESİ ÖĞLENE KADAR SÜRECEK

Valiliğin açıklamasına göre denize giriş yasağı, 21 Ağustos Cuma günü tam gün ve 22 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’ye kadar geçerli olacak.

Sahillerde görevli ekiplerin denetimlerini artıracağı bildirildi.

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VALİLİKTEN UYARI

Valilik açıklamasında, “Vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla alınan bu karara riayet etmeleri önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

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