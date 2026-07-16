Cumhuriyet Gazetesi Logo
Valilikten 'Avrasya Tüneli' açıklaması: Trafiğe açıldı mı?

Valilikten 'Avrasya Tüneli' açıklaması: Trafiğe açıldı mı?

16.07.2026 20:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Valilikten 'Avrasya Tüneli' açıklaması: Trafiğe açıldı mı?

İstanbul Valiliği Avrasya Tüneli'nde boru patlamasıyla oluşan su birikintisi nedeniyle kapanan araç trafiğinin 20.25 itibariyle açıldığını duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Valiliği Avrasya Tüneli'nde yangın söndürme suyu tesisatında boru patlamasıyla oluşan su birikintisi nedeniyle kapanan araç trafiğinin 20.25 itibariyle açıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde: 

"16.07.2026 Perşembe Günü saat 19.30’da Avrasya Tüneli’nde bulunan yangın söndürme suyu tesisatında boru patlaması sonucu su birikintisi oluşmuştur. 

Olayın ardından tünel, Asya - Avrupa yönünde araç trafiğine kapatılmıştır. 

Yapılan çalışmanın ardından tünelde biriken su tahliye edilmiş olup, araç trafiği saat 20.25 itibariyle yeniden açılmıştır."

İlgili Konular: #Avrasya Tüneli #İstanbul Valisi