Valilikten 'canlı bomba' açıklaması: Yaralılar var
Hatay Valiliği, Afrin'deki canlı bomba olduğu değerlendirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığını bildirdi.
Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Afrin'deki saldırının saat 18.00 sıralarında Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda gerçekleştiği belirtildi.
YARALILAR VAR
Açıklamada, "Silahlı terör örgütünce Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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