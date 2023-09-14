Valilikten ‘Mahsa Emini’ anmasına izin çıkmadı

Yayınlanma: 14.09.2023 - 13:05

Güncelleme: 14.09.2023 - 13:05

İstanbul Valiliği İranlı Mahsa Emini’nin öldürülmesinin yıldönümünde yapılmak istenen anmaya izin vermedi.

Öte yandan, Mahsa Emini’yi anmak üzere 16 Eylül tarihinde kadınlar, Kadıköy’de toplanacaklarını açıkladılar.

22 yaşındaki Mahsa Emini ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alınmış ve hayatını kaybetmişti. Emini, başörtüsü kuralını ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Emini, İran’da yaşanan kadın eylemlerinin sembolü olmuştu.