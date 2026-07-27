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Van'da iş yerinde yangın: Çatıya çıkan 2 kişi kurtarıldı

Van'da iş yerinde yangın: Çatıya çıkan 2 kişi kurtarıldı

27.07.2026 16:50:00
Güncellenme:
DHA
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Van'da iş yerinde yangın: Çatıya çıkan 2 kişi kurtarıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 3 katlı binanın en üst katındaki barda çıkan yangın, çevrede tedirginliğe neden oldu. Yangın sırasında binanın çatısında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
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Cumhuriyet Caddesi'nde 3 katlı bir binanın en üst katındaki barda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık görevlileri ve polisler sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

2 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri ise merdivenli araçla yangına müdahale etti. Yangın sırasında binanın çatısına çıkan 2 kişi, itfaiyenin merdivenli aracıyla güvenli şekilde tahliye edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınıp söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yangınla nedeniyle iş yerinde büyük çapta zarar meydana geldiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

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