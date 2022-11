Van depreminde hayatını kaybetmişti: Japon yardım gönüllüsü Miyazaki unutulmadı

09 Kasım 2022 Çarşamba, 11:15

Van, 23 Ekim 2011'de Richter ölçeğine göre 7.2, 9 Kasım’da ise 5.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Her iki depremde toplam 644 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 bin kişi de yaralandı. İki depremde, kent merkezinde 25 bina yıkıldı, yüzlerce konut ağır hasar gördü.

'BAYRAM OTELİ' HALA HAFIZALARDA

Yaklaşık 100 bin nüfuslu Erciş ilçesinin ise neredeyse üçte birlik bölümü enkaz haline geldi. Hafızalarda kalan ise ikinci depremde yıkılan Bayram Oteli oldu. Bu otelde Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki ile DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir’in de aralarında bulunduğu 24 kişi yaşamını yitirdi.

Aradan geçen 11 yılın ardından depremin izleri silinmeye çalışılsa da acısı unutulmuyor. DHA muhabirleri Yılmaz ve Emir ile Japon arama kurtarma ekibindeki Dr. Atsushi Miyazaki’nin isimleri kentte yaşatılıyor. Van halkı ilk depremin ardından kente gelen Japon yardım gönüllüsü Miyazaki’yi de hiç unutmadı.

Van'da tarım danışmanlığı yapan Dünya Karakuş da ölümünden çok etkilendiği Dr. Atsushi Miyazaki’yi unutmayıp, 2019 yılında Miyazaki'nin Van'da yaptığı çalışmaları konu alarak 16 sayfalık bir kitap yazdı.

'VAN HALKI MİYAZAKİ'Yİ UNUTMADI'

Karakuş, depremin 11'inci yıl dönümünde Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe Mahallesi'nde bir köy okulunu ziyaret ederek, kendi imkanlarıyla aldığı kitapları okulun kütüphanesine bağışladı. Aynı zamanda 2 iş insanının katkılarıyla çocuklara kazak ve bot hediye etti.

Ayrıca Miyazaki'yi anlatan kendi yazdığı hikaye kitabını da çocuklara dağıtan Karakuş, şöyle konuştu:

"Van'da yaşanan ikinci depremin üzerinden 11 yıl geçti. Yaşanan o günü unutamıyoruz. Özellikle çocukların bilinçlenmesi için bizler de çalışacağız. Biz bu depremleri unutmadık ama o tarihlerde bize yardıma gelenleri de unutmayacağız. 11 yıl geçti şu an. O tarihlerde şu an yanımda oturan çocuklar henüz doğmamıştı. Ama o dönemler bize yardıma gelenleri onlara da anlatmalıyız. Japonya'dan gelen Atsushi Miyazaki'yi de Van halkı olarak unutmadık. Kurban Bayramı’nda ev ev dolaşıp kurban eti dağıttı. Bunları hiçbir zaman unutmayacağız. Miyazaki için yazdığım kitabı büyüklerin de okumasını tavsiye ediyorum. Onların da kalbine dokunacağına inanıyorum. Bugün Miyazaki için evlerinde birçok kişi dualar ediyor. Bizler de birçok kişiyi sevindireceğiz. O şu an burada değil ama bizler onun sevgisini yaşatacağız."

ANNESİ TEŞEKKÜR MEKTUBU GÖNDERDİ

Yazdığı kitabın ardından Miyazaki'nin annesinin kendisine teşekkür için mektup gönderdiğini de anlatan Karakuş, "Miyazaki'nin annesi bana teşekkür için gönderdiği mektupta, 'Çok lezzetli bir kitap. Dünya hanıma çok teşekkür ediyorum' diyerek, kitaptan duyduğu mutluluğu dile getirmiş. Ben bu kitabı ona ulaştırıp mektubu aldığımda çok duygulandım. Şunu söylemek istiyorum. Çocuklarımızı sevgiyle büyütelim ve böyle örnek insanları unutmayalım. Bugün onun anısına kendi imkanlarımla kitaplar aldım. Bir yanımız buruk olsa da onu yaşatıyor olmak bizi mutlu ediyor. Bu etkinliğimde 'Bizim de katkımız olsun' diyen iş insanları Zozan Adıyan ve Cevdet Kurşunluoğlu da çocukları sevindirmek adına kıyafet ve bot aldı. Miyazaki her ülke arasındaki en önemli bağdı. Japonya'ya da selamlarımızı iletiyoruz. Bizler kardeş ülkeleriz" dedi.

Sınıfta öğrencilere Miyazaki fotoğrafının bulunduğu maske de dağıtan Karakuş, 2 öğrenciye de Türkiye ve Japonya bayraklarının resimlerinin bulunduğu tişört giydirdi.