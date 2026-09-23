Van YYÜ yurtları Türkiye Diyanet Vakfı'nın işletmesine bırakıldı: Sayıştay hukuki dayanak bulamadı

Sayıştay'ın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2025 yılı Denetim Raporu'nda, üniversitenin taşınmazları, ihaleleri, personel görevlendirmeleri, akademik birimleri, yemek hizmetleri ve iç kontrol sistemine ilişkin çok sayıda bulguya yer verildi. Raporda, üniversitenin 2025 yılı bütçe giderlerinin 7 milyar 25 milyon 478 bin 405 lira olduğu, özel bütçe dışındaki döner sermaye işletmesinin ise yılı 387 milyon 205 bin 969 lira zararla tamamladığı belirtildi.

YURTLARIN İŞLETME YETKİSİ VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİNE BIRAKILDI

Rapordaki dikkati çeken bulgulardan biri, üniversite yerleşkesi içerisinde bulunan yurt binalarının işletme yetkisinin bir vakfa ait iktisadi işletmeye bırakılması oldu. Sayıştay, üniversite yerleşkesindeki yurt binalarının tasarruf yetkisinin, "yasal dayanağı bulunmayan bir protokole istinaden bir kamu kurumuna, işletme yetkisinin ise bir vakfa ait iktisadi işletmeye bırakıldığını" tespit etti.

Raporda, protokolde taşınmazların öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere bir vakfın iktisadi işletmesine tahsis edilebileceğinin düzenlendiği, ayrıca yurtların protokol süresince üçüncü kişilere kiraya verilemeyeceği ve satılamayacağının hüküm altına alındığı belirtildi.

Sayıştay, tahsis işleminin ilgili yönetmelikteki tahsis şartlarına uymadığını ve tahsis yapılan kamu idaresinin, yurt işletmek gibi bir kamu görevinin bulunmadığını kaydetti. Raporda, söz konusu taşınmazların halen bir vakfa ait iktisadi işletme tarafından işletildiği belirtildi.

Sayıştay, vakıflara ait iktisadi işletmelerin ticari faaliyet yürüttüğüne ve gelir sağlama amacı taşıdığına işaret ederek, bu işletmelerin kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla yapılabilecek tahsis işleminde taraf olamayacağını belirtti.

Raporda, söz konusu işlemin, kiralama veya gayri ayni hak tesisi şeklinde, 2886 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahmini bedelin belirlenmesi ve ihaleye çıkılması suretiyle yapılabileceği ifade edildi.

Sayıştay, "ticari kullanımları içeren bu tür bir kullanımın hukuki dayanağı bulunmadığı" değerlendirmesinde bulunarak, taşınmazların işletilmesine ilişkin yetkinin bir vakfa ait iktisadi işletmeye devredilmesinin üniversitenin tasarruf yetkisini kısıtladığını ve özel bütçeye gelir sağlama imkanını ortadan kaldırdığını bildirdi.

Üniversite kampüsündeki yükseköğrenim öğrenci yurtlarının, 2018 yılında yapılan protokolle Türkiye Diyanet Vakfı'na tahsis edildiği Van Müftülüğü'nün resmi internet sitesinde de duyurulmuştu.

İKİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURULDUĞUNDAN BU YANA EĞİTİM YAPILMADI

Raporda, Erciş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Van Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun öğrencisinin bulunmadığı ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmediği belirtildi. Sayıştay, söz konusu akademik birimlerde, kuruluşlarından günümüze kadar herhangi bir eğitim-öğretim faaliyeti gerçekleştirilmediğini tespit etti.

Üniversite, Erciş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun faaliyete başlayabilmesi için açılması planlanan bölüm ve programların YÖK'e sunulduğunu, Van Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun ise norm kadro tahsisinden sonra öğrenci alımına başlayacağını bildirdi. Sayıştay, atıl durumda bulunan yüksekokullarla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

YEMEKHANEDE ELDEN PARA ALINDI, TURNİKE ÇALIŞTIRILMADI

Sayıştay'ın üniversite yemekhanesine ilişkin tespitleri de raporda yer aldı. Denetimde, teknik şartname uyarınca tutulması gereken yemek reçetelerinin tutulmadığı, porsiyonlarda bulunması gereken malzeme miktarlarının kontrol edilmediği, yemekhane deposunun idaresinin tamamen yükleniciye bırakıldığı ve depoda bulunması gereken malzemelerin takip edilmediği belirlendi.

Raporda, özellikle et ürünlerinin teslimi sırasında şartnameye uygunluk kontrollerinin yapılmadığı, "master kart" adlı kartlarla çok sayıda giriş yapıldığı, yemekhaneye gelen öğrencilerden elden para alınarak turnike çalıştırılmaksızın giriş yaptırıldığı ve yüklenicinin önceden hazırlanan yemek listelerine uymadığı tespitlerine yer verildi.

Üniversite, bu konularla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını, 2026 yılı yemek hizmeti alımında bu hususlara titizlikle uyulduğunu bildirdi.

İKİ HEMŞİRE, HASTANE MÜDÜR YARDIMCILIĞINA SINAVSIZ GÖREVLENDİRİLDİ

Sayıştay, Van YYÜ Döner Sermaye İşletmesinde hastane müdür yardımcılığı kadrosuna hemşire kadrosunda görev yapan iki personelin 2020 ve 2023 yıllarında sınavsız olarak görevlendirildiğini tespit etti.

Raporda, söz konusu personelin doğrudan hastane müdür yardımcılığı sınavına girme şartlarını da taşımadığı, bu kadroya atanabilmeleri için öncelikle başhemşire unvanını almaları ve ardından görevde yükselme sınavına katılmaları gerektiği belirtildi.

Üniversite, görevlendirmelerin 2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi kapsamında, hizmetin sürekliliği amacıyla yapıldığını ve ek ödeme verilmediğini bildirdi. Sayıştay ise genel görevlendirme yetkisinin görevde yükselme mevzuatındaki sınav ve özel unvan şartlarını ortadan kaldıracak şekilde kullanılamayacağını belirtti.

ÜNİVERSİTENİN KİRALADIĞI İŞLETMELERİN RUHSATLARI TAKİP EDİLMEDİ

Üniversite tarafından kiraya verilen işletmelerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile çalışanlarına ait belgelerde de eksiklikler tespit edildi. Sayıştay, üniversitenin kiraya verdiği işletmelerde çalışanların sağlık raporları, SGK bildirimleri ve sabıka kayıtlarına ilişkin belgelerin alınmadığını, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının bulunmadığını ve bu hususların İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından takip edilmediğini belirledi. Üniversitenin kira şartnamesinde ise işletme ruhsatının alınamaması veya iptal edilmesi halinde sözleşmenin feshedilebileceği hükmünün bulunduğu kaydedildi.