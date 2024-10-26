Van’da 9 bin 500 bağ ot yandı
Van’ın Muradiye ilçesinde kışın hayvanlara verilmek üzere istiflenen ot yığını alev alev yandı.
Edinilen bilgilere göre, yangın, dün akşam saatlerinde Van’ın Muradiye ilçesinin Kemerköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz çıkış sebebi tespit edilmeyen yangını gören mahallesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine Van İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edilerek yangına müdahale edildi. Çaldıran Grup Amirliği ekiplerinin de takviyesiyle yangın çevredeki ot balyalarına ve yapılara sıçramadan söndürülürken, kışın hayvanlara verilmek üzere istiflenen yaklaşık 9 bin 500 bağ ot yandı.
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