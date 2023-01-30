Van'da 'buzlanma' kazası: 4 yaralı
Van'ın Özalp ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çubuklu Mahallesi'nde, önceki akşam kar yağışı ile tipinin etkili olduğu bölgede sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 AFJ 551 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada minibüsteki 4 kişi yaralanırken, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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