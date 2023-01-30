Van'da 'buzlanma' kazası: 4 yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 15:45
Van'da 'buzlanma' kazası: 4 yaralı
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Çubuklu Mahallesi'nde, önceki akşam kar yağışı ile tipinin etkili olduğu bölgede sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 AFJ 551 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüsteki 4 kişi yaralanırken, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 


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