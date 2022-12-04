Van'da dolu yağdı

Van'da etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Doluya hazırlıksız yakalanan yurttaşlar binaların saçakları altına girdi.

DHA
04 Aralık 2022 Pazar, 15:54
Van'da dolu yağdı
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Van kent merkezinde aniden başlayan dolu yağışı park halindeki araçların üzerine beyaz örtüye kapladı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışına hazırlıksız yakalananlar binaların saçakları altına geçip, kendilerini korumaya çalıştı.

Dolu yağışı yerini kısa süre sonra güneşli havaya bıraktı.


dolu yağışı Van

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