Van'da dolu yağdı
Van'da etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Doluya hazırlıksız yakalanan yurttaşlar binaların saçakları altına girdi.
Van kent merkezinde aniden başlayan dolu yağışı park halindeki araçların üzerine beyaz örtüye kapladı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışına hazırlıksız yakalananlar binaların saçakları altına geçip, kendilerini korumaya çalıştı.
Dolu yağışı yerini kısa süre sonra güneşli havaya bıraktı.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- AKP'li Işık hakkında yeni gelişme