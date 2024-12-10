Van'da feci kaza... Çok sayıda araç birbirine girdi: Yaralılar var!
Van-Erciş kara yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldiği ve yaralılar olduğu öğrenildi.
Van'da bugün sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Havanın sisli ve yolun kaygan olmasından dolayı meydana gelen zincirleme trafik kazasında, yaralılar olduğu bildirildi.
Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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