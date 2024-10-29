Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 10:29

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 20-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı, 2 araca el konuldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı ilgili hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #göçmen kaçakçılığı #göçmen #düzensiz göçmen

İlgili Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum’da 55 düzensiz göçmen yakalandı: 1 insan kaçakçısı gözaltında

Bodrum’da 55 düzensiz göçmen yakalandı: 1 insan kaçakçısı gözaltında
Fethiye'de göçmen kaçakçılığı: 3 tutuklama

Fethiye'de göçmen kaçakçılığı: 3 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler