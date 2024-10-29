Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 29.10.2024 - 10:29

Güncelleme: 29.10.2024 - 10:30

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 20-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı, 2 araca el konuldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı ilgili hakimlikçe tutuklandı.