Van’da 'kaçak göçmen' operasyonu: 4 kişi yakalandı

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 4 düzensiz göçmen yakalanırken 1 organizatör tutuklandı.

Van’da 'kaçak göçmen' operasyonu: 4 kişi yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 09:24

Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Yapılan aramada otomobil içerisinde ülkeye yasadışı yollarla giren 4 düzensiz göçmen yakalandı Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan şüpheli H.T. çıkarıldığı Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaçak göçmenler ise Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen

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