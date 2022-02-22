Van'da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti
Van'ın Başkale ilçesinde, İran sınırındaki yerleşim yerlerinin yer yer 6 metreyi aşan kar nedeniyle kapalı olan yollarının açılması için iş makineleriyle çalışmalar, aralıksız sürüyor.
Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yüzlerce kırsal mahalle yolu yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. İran sınırındaki bazı yerleşim yerlerinin yollarının açılması için de günlerdir çalışmalar sürüyor. Tipinin etkisiyle kar kalınlığının yer yer 6 metreyi aştığı bölgelerde iş makineleri adeta kar yığınları arasında kayboluyor.
Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri tarafından 24 saat aralıksız yürütülen çalışmalarla yolların bu hafta içerisinde açılmasının planlandığı belirtildi.
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